В Одессе авто чуть не сбило маму с ребенком на переходе

Об этом сообщил телеграм-канал "Х Одесса".

Судя по видео, машина инкассаторов на большой скорости двигалась по правой полосе, не притормозив возле пешеходного перехода.

В результате авто чуть не сбило молодую маму с ребенком.

"Инкассаторские часто нарушают , и через двойную сплошную и ставят как попало. Сегодня на большой арнаутской угол екатерининской слева вторым рядом остановились и пробку создали", "Согласно пдд если тебе ограничен обзор на пешеходном, то ты ОБЯЗАН снизить скорость вплоть до остановки и продолжить движение ТОЛЬКО ПОСЛЕ того как убедишься в безопасности!", - пишут в комментариях.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, на Одесчине скорая с маленьким пациентом попала в ДТП

В районе с. Шевченково столкнулись автомобиль медиков, который вез в больницу 4-х месячного ребенка и Газель Измаильского отряда морской охраны.

Водитель скорой с мигалками пытался обогнать военных, когда на встречу им двигался другой автомобиль.

Пытаясь избежать столкновения, скорая вернулась в свой ряд, но ударила в заднюю часть Газель и та слетела в кювет, а скорая остановилась на обочине.

В результате аварии у малыша подозревают перелом ключицы. Еще у одного участника аварии травма головы.

К слову, в центре Одессы водитель влетел в толпу людей, кадры ДТП: "Ехал на красный".

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