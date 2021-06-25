В Одессе авто чуть не сбило маму с ребенком на переходе
Об этом сообщил телеграм-канал "Х Одесса".
Судя по видео, машина инкассаторов на большой скорости двигалась по правой полосе, не притормозив возле пешеходного перехода.
В результате авто чуть не сбило молодую маму с ребенком.
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"Инкассаторские часто нарушают , и через двойную сплошную и ставят как попало. Сегодня на большой арнаутской угол екатерининской слева вторым рядом остановились и пробку создали", "Согласно пдд если тебе ограничен обзор на пешеходном, то ты ОБЯЗАН снизить скорость вплоть до остановки и продолжить движение ТОЛЬКО ПОСЛЕ того как убедишься в безопасности!", - пишут в комментариях.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, на Одесчине скорая с маленьким пациентом попала в ДТП
В районе с. Шевченково столкнулись автомобиль медиков, который вез в больницу 4-х месячного ребенка и Газель Измаильского отряда морской охраны.
Водитель скорой с мигалками пытался обогнать военных, когда на встречу им двигался другой автомобиль.
Пытаясь избежать столкновения, скорая вернулась в свой ряд, но ударила в заднюю часть Газель и та слетела в кювет, а скорая остановилась на обочине.
В результате аварии у малыша подозревают перелом ключицы. Еще у одного участника аварии травма головы.
К слову, в центре Одессы водитель влетел в толпу людей, кадры ДТП: "Ехал на красный".
Как сообщала Politeka ранее, в Одессе пьяный водитель влетел в припаркованное авто, видео: Выпал из салона и уснул.
Кроме того Politeka писала, что Tesla снесла женщину на своем пути в Одессе, фото:"Шла по тротуару".