На Одесу обрушилася потужна злива і затопила кілька вулиць
Відео та фото наслідків дощу очевидці поширювали в телеграм-каналах, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, у суботу, 12 червня сильна злива за традицією затопила вулицю Балківську, перетворивши її на повноводну річку.
"Все, Балківська вже водоплавна. Беріть човни",- попереджають одеситів у телеграм-каналі Одеса-Інфо.
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Також на кадрах видно, як з-під землі забили фонтани бруду, а людям складно переходити через дорогу, рівень води вище коліна.
Зазначимо, що синоптики обіцяли опади і навіть грозу на сьогодні.
За їхніми прогнозами, малорухливі циклон, який вже 6-ий день панує в Одесі нарешті-таки почне відступати, проте сьогодні він все ще збереже свій метеорологічний вплив на місто.
Вітер західний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 14-16 градусів тепла, вдень 24-26 градусів.
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