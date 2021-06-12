На Одесу обрушилася потужна злива і затопила кілька вулиць

Відео та фото наслідків дощу очевидці поширювали в телеграм-каналах, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, у суботу, 12 червня сильна злива за традицією затопила вулицю Балківську, перетворивши її на повноводну річку.

"Все, Балківська вже водоплавна. Беріть човни",- попереджають одеситів у телеграм-каналі Одеса-Інфо.

Також на кадрах видно, як з-під землі забили фонтани бруду, а людям складно переходити через дорогу, рівень води вище коліна.

Зазначимо, що синоптики обіцяли опади і навіть грозу на сьогодні.

За їхніми прогнозами, малорухливі циклон, який вже 6-ий день панує в Одесі нарешті-таки почне відступати, проте сьогодні він все ще збереже свій метеорологічний вплив на місто.

Вітер західний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 14-16 градусів тепла, вдень 24-26 градусів.

Ливень обрушился на Одессу, превратив улицу Балковскую в полноводную реку pic.twitter.com/zuBGwMlD1T — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) June 12, 2021

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