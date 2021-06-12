На Одессу обрушился мощный ливень и затопил несколько улиц

Видео и фото последствий дождя очевидцы распространяли в телеграм-каналах, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, в субботу, 12 июня сильный ливень по традиции затопил улицу Балковскую, превратив ее в полноводную реку.

«Всё, Балковская уже водоплавающая. Берите лодки», - предупреждают одесситов в телеграм-канале Одесса-Инфо.

Также на кадрах видно, как из-под земли забили фонтаны грязи, а людям сложно переходить через дорогу, уровень воды выше колена.

Отметим, что синоптики обещали осадки и даже грозу на сегодня.

По их прогнозам, малоподвижны циклон, который уже 6-ой день царит в Одессе наконец-таки начнет отступать, однако сегодня он все еще сохранит свое метеорологическое влияние на город.

Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​24-26 ​​градусов.

Ливень обрушился на Одессу, превратив улицу Балковскую в полноводную реку pic.twitter.com/zuBGwMlD1T — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) June 12, 2021

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