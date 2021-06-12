На Одессу обрушился мощный ливень и затопил несколько улиц
Видео и фото последствий дождя очевидцы распространяли в телеграм-каналах, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, в субботу, 12 июня сильный ливень по традиции затопил улицу Балковскую, превратив ее в полноводную реку.
«Всё, Балковская уже водоплавающая. Берите лодки», - предупреждают одесситов в телеграм-канале Одесса-Инфо.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Настя Каменских в одежде не по размеру поразила видом на домашних кадрах: «У Потапа забрала?»
Внезапно не стало украинской певицы, болезнь оказалась сильнее: "Врачи диагностировали..."
"Карантин надо продлевать": в Минздраве сделали срочное предупреждение
Сердце годовалой украинки перестало биться на руках у врачей: "Родители оставили на старших детей"
Также на кадрах видно, как из-под земли забили фонтаны грязи, а людям сложно переходить через дорогу, уровень воды выше колена.
Отметим, что синоптики обещали осадки и даже грозу на сегодня.
По их прогнозам, малоподвижны циклон, который уже 6-ой день царит в Одессе наконец-таки начнет отступать, однако сегодня он все еще сохранит свое метеорологическое влияние на город.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26 градусов.
Напомним, что стихия с новой силой потрепала Одессу, город засыпало градом: видео
Как сообщала Politeka, Одессу снова зальет дождями с потеплением до + 26: какой будет погода на неделе
Также Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон