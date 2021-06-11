Чому артист запізнився на виступ?

Український співак Макс Барських змусив своїх прихильниць в Одесі чекати концерту 4 години

Весь цей час поп-виконавець не поспішаючи вечеряв в одному з найдорожчих одеських ресторанів. Компанію артисту склав онук співачки Софії Ротару Анатолій зі своєю дівчиною. Про це повідомили журналісти програми "Викриття" на телеканалі KYIV.LIVE

Поки публіка в одному з найвідоміших клубів Одеси чекала появу Макса Барських на сцені, він насолоджувався салатом з тигровими креветками, фенхелем і манго по 337 грн, а також коктейлем.

На сцені він з'явився на годину, а потім майже відразу відправився в готель, в якому зупинився під час гастрольного туру.

Раніше ми повідомляли, в Одесі небайдужі люди влаштували самосуд над можливим педофілом.

За словами очевидців, вони побачили чоловіка, який силою тягнув у парк дитину. Це сталося ввечері 10 червня на вулиці Ядова.

Місцевим жителям ця дівчинка виявилася знайома, вона хвора на ДЦП. Люди відбили дитину у педофіла, а його побили.

Крім того, вони сповістили поліцію.

Пізніше в соціальних мережах розшукували свідків подій, мабуть для того, щоб дати свідчення поліції.

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