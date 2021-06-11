Скандал з кинутими на одеському кладовищі інвалідами з новою силою спалахнув в Одесі
Тепер місцеві активісти прийшли до головлікаря обласного психдиспансеру на вулиці Академіка Воробйова, щоб з'ясувати, як троє пацієнтів з інвалідністю опинилися на кладовищі.
Відео розборок показав телеграм-канал "Новини Одеса" і місцеві журналісти, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Активісти назвали головлікаря психдиспансеру боягузом і злодієм. За їх інформацією, фінанси в належному обсязі установа отримує справно, а адміністрація їх розкрадає.
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Сам головлікар заявив, що після запуску медреформи таких пацієнтів вже не слід утримувати в диспансерах і грошей на це немає, адже кошти на рахунках передбачені на виплату зарплат співробітникам.
Також головлікар пояснив, що в той день були виписані п'ять чоловік. Люди не позбавлені дієздатності. До того ж, у психдиспансері зникли дві інвалідні візки.
"Тобто вони викрали дві коляски і поїхали жити на кладовищі?"- запитали активісти.
Також ситуацію показав на відео одеський журналіст Михайло Штекель.
За його словами, в кабінет до головного лікаря Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я увірвалося близько десятка осіб «спортивної зовнішності», членів ГО «на благо Одеси».
"Кричали, звинувачували у брехні, висловлювали претензії, вимагали відповідати на питання, але не слухали відповіді",- написав він.
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