В Одессе из-за халатности родителей умер грудной ребенок

Семейная пара вела асоциальный образ жизни и не следили за детьми, из-за этого в семье после пневмонии умерла 8-месячная дочка, а 2-летний сын стал отставать в развитии. Об этом сообщили в пресс-службе одесской полиции, передает Politeka.net.

Как рассказали правоохранители, 33-летний мужчина и его 26-летняя супруга не занимались полноценным лечением девочки, у которой диагностировали бронхопневмонию, что и привило к трагедии.

В полиции открыли уголовное дело по факту халатности родителей. У пары также есть двухлетний сын, который недостаточно питается и уже начал отставать в развитии.

В квартире, где проживали дети царил хаос и полная антисанитария. Мальчика уже забрали из семьи и передали в детское учреждение.

Семейной паре сообщили о подозрении по ст. 166 (злостное невыполнение родительских обязанностей) УК Украины. Она предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, в Одессе две девочки, катаясь на электросамокате, наехали на малолетнего ребенка.

Это произошло днем в одесском Горсаду, когда они катались по тротуару на электротранспорте.

Две девочки, одна чуть старше, вторая помладше, катались на одном самокате без присмотра взрослых.

В какой-то момент им на встречу выбежал трехлетний мальчик и они сбили его.

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