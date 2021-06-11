Скандал с брошенными на одесском кладбище инвалидами с новой силой вспыхнул в Одессе

Теперь местные активисты пришли к главврачу областного психдиспансера на улице Академика Воробьева, чтобы выяснить, как трое пациентов с инвалидностью оказались на кладбище.

Видео разборок показал телеграм-канал «Новости Одесса» и местные журналисты, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Активисты назвали главврача психдиспансера трусом и вором. По их информации, финансы в должном объеме учреждение получает исправно, а администрация их разворовывает.

Сам главврач заявил, что после запуска медреформы таких пациентов уже не следует содержать в диспансерах и денег на это нет, ведь средства на счетах предусмотрены на выплату зарплат сотрудникам.

Также главврач объяснил, что в тот день были выписаны пять человек. Люди не лишены дееспособности. К тому же, в психдиспансере исчезли две инвалидных коляски.

"То есть они угнали две коляски и уехали жить на кладбище?"- спросили активисты.

Также ситуацию показал на видео одеский журналист Михаил Штекель.

По его словам, в кабинет к главному врачу Одесского областного медицинского центра психического здоровья ворвалось около десятка человек «спортивной внешности», членов ОО «На благо Одессы». "Кричали, обвиняли во лжи, высказывали претензии, требовали отвечать на вопросы, но не слушали ответы",- написал он.

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