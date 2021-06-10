Скандал с брошенными на одесском кладбище инвалидами набирает обороты
В Одессе троих пациентов психбольницы вывезли из медучреждения и бросили на кладбище, все они имеют инвалидность: у одного - травма головы, у другого нет обеих ног, а третий - передвигается ползком. В дело вмешалась уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и направила своего регионального представителя в Одессу, чтобы разобраться в ситуации.
"Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства",- написала на своей странице в Фейсбук омбудсмен.
Во время разговора с руководителем центра Денисовой удалось выяснить, что 4 июня около 16.30 в заведение "скорой" доставили троих мужчин. В свою очередь как заявил представитель этого медучреждения, пациенты действительно лечились у них, но выписались по собственному желанию, написав заявления.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Кароль заставили краснеть, подловив ее за кулисами с Даном Баланом: "Вы вместе?"
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Жертвой тяжелого ДТП оказалась известная российская певица, кадры с места: "Навсегда останется в нашей памяти"
Трагическое ДТП на украинской трассе, жертв пришлось вырезать из искореженных авто: кадры с места
Там объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительной госпитализации.
Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, "как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 километров" омбудсмену в медучреждении не объяснили.
По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК - "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".
Напомним, что в Одессе банкомат выдал клиентке фальшивые деньги: что говорят в ПриватБанке
Как сообщала Politeka, в Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Также Politeka писала, что трагедия с 8-месячной малышкой в Одессе, родителей винят в халатности: есть еще один ребенок\