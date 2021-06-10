Скандал с брошенными на одесском кладбище инвалидами набирает обороты

В Одессе троих пациентов психбольницы вывезли из медучреждения и бросили на кладбище, все они имеют инвалидность: у одного - травма головы, у другого нет обеих ног, а третий - передвигается ползком. В дело вмешалась уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и направила своего регионального представителя в Одессу, чтобы разобраться в ситуации.

"Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства",- написала на своей странице в Фейсбук омбудсмен.

Во время разговора с руководителем центра Денисовой удалось выяснить, что 4 июня около 16.30 в заведение "скорой" доставили троих мужчин. В свою очередь как заявил представитель этого медучреждения, пациенты действительно лечились у них, но выписались по собственному желанию, написав заявления.

Там объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительной госпитализации.

Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, "как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 километров" омбудсмену в медучреждении не объяснили.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК - "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".

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