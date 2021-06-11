В Одеській області знову збільшилася кількість жертв коронавірусної інфекції
Про це свідчать дані РНБО, оприлюднений у п'ятницю, 11 червня.
Так, за минулу добу в Одеській області виявлено 73 нових випадки зараження ковід.
Не впоралися з хворобою і померли шестеро людей.
Загальна кількість виявлених хворих в регіоні досягла 140 тисяч 049 людини.
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Летальних випадків-2 932.
Одужали - 134 265, у тому числі 201 – за останню добу.
На даний момент в Одеській області хворіють 2 852 людини.
Відзначимо, що у зв'язку зі спадом захворюваності коронавірусом, в Одесі прийняли рішення згорнути «ковидні ліжка» в міських лікарнях №1, №8 і №10.
У прес-службі Одеської міськради повідомили, що МОЗ оновило перелік опорних лікарень по коронавірусу.
В Одесі це три лікарні: міська інфекційна клінічна лікарня, Міська лікарня №5 і дитяча міська клінічна лікарня № 3. 380 ліжок розгорнуті в інфекціонці, 270 — в МКЛ №5, 109-в дитячій.
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Відповідне розпорядження Кабінет міністрів прийняв 2 червня.
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