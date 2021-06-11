В Одесской области снова увеличилось число жертв коронавирусной инфекции
Об этом свидетельствуют данные СНБО, обнародованный в пятницу, 11 июня.
Так, за минувшие сутки в Одесской области выявлено 73 новых случая заражения ковид.
Не справились с болезнью и скончались шесть человек.
Общее число выявленных больных в регионе достигло 140 тысяч 049 человека.
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Летальных случаев – 2 932.
Выздоровели – 134 265, в том числе 201 – за последние сутки.
На данный момент в Одесской области болеют 2 852 человека.
Отметим, что в связи со спадом заболеваемости коронавирусом, в Одессе приняли решение свернуть «ковидные койки» в городских больницах №1, №8 и №10.
В пресс-службе Одесского горсовета сообщили, что Минздрав обновил перечень опорных больниц по коронавирусу.
В Одессе это три больницы: городская инфекционная клиническая больница, Городская больница №5 и детская городская клиническая больница № 3. 380 коек развернуты в инфекционке, 270 — в ГКБ №5, 109 — в детской.
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Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 2 июня.
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