Офіцер прикордонної служби Олексій Чертков, якого розшукують в Одесі, міг втекти в окупований Крим до родичів

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

1 червня, керівника штабу загону Морської охорони Державної прикордонної служби вийшов зі свого будинку і відправився на роботу, але по дорозі він безслідно зник. Поліція відпрацьовує різні версії. Але офіційних заяв поки немає, і Одесою поповзли чутки.



У виданні кажуть, що дружину Черткова Катерину запідозрили у брехні, а самого офіцера – в шпигунстві і втечі в окупований Крим, де проживають його батьки.

За словами дружини, Чортків вийшов з дому о 6:30. Щоб доїхати в управління Морської охорони на вулиці Приморській йому в такий час знадобилося б близько 15 хвилин. Однак він там так і не з'явився.



"Зв'язок з офіцером фактично був втрачений з самого початку. Ще вранці він мав кілька телефонних дзвінків по роботі, але вже з початку робочого часу його телефон мовчить, і в даний час відомо, що він не з'являвся в мережі мобільного оператора", – розповів прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко.

Журналісти намагалися поговорити з дружиною Черткова, проте жінка навідріз відмовилася давати коментарі.

Сусіди офіцера також кажуть, що нічого не знають.

Однак не на камеру від сусідів вдається з'ясувати трохи більше інформації. Вони кажуть, що бачили у своєму дворі авто правоохоронців, які здійснювали зовнішнє спостереження. Вважають, Олексія готувалися силою затримати, або захопити. Але через 5 днів після зникнення авто поїхали і спостереження зняли.

За даними ТСН, 7 років тому в цю військову гавань увійшли 12 кораблів і катерів загонів Морської охорони з Криму. Серед особового складу тоді був і Олексій Чертков. Хоча на півострові у нього залишилася вся рідня, він вирішив служити в Україні.

«Але тепер, після зникнення Одесою поповзли чутки, а чи не повернувся він раптом додому в окупований Крим. І чи не прихопив із собою цінний інформаційний багаж, До якого мав доступ у штабі?» ,- звертають увагу журналісти.

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