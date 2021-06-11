Офицер погранслужбы Алексей Чертков, которого разыскивают в Одессе, мог сбежать в оккупированный Крым к родственникам

Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

1 июня, руководителя штаба отряда морской охраны Государственной пограничной службы вышел из своего дома и отправился на работу, но по дороге он бесследно пропал. Полиция отрабатывает различные версии. Но официальных заявлений пока нет, и Одессой поползли слухи.



В издании говорят, что жену Черткова Екатерину заподозрили во лжи, а самого офицера – в шпионаже и побеге в оккупированный Крым, где проживают его родители.

По словам супруги, Чертков вышел из дома в 6:30. Чтобы доехать в Управление морской охраны на улице Приморской ему в такое время понадобилось бы около 15 минут. Однако он там так и не появился.



"Связь с офицером фактически была утрачена с самого начала. Еще утром он имел несколько телефонных звонков по работе, но уже с начала рабочего времени его телефон молчит, и в настоящее время известно, что он не появлялся в сети мобильного оператора", – рассказал пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

Журналисты пытались поговорить с супругой Черткова, однако женщина наотрез отказалась давать комментарии.

Соседи офицера также говорят, что ничего не знают.

Однако не на камеру от соседей удается выяснить немного больше информации. Они говорят, что видели в своем дворе авто правоохранителей, осуществлявших наружное наблюдение. Полагают, Алексея готовились силой задержать, или захватить. Но через 5 дней после исчезновения авто поехали и наблюдения сняли.

По данным ТСН, 7 лет назад в эту военную гавань вошли 12 кораблей и катеров отрядов морской охраны из Крыма. Среди личного состава тогда был и Алексей Чертков. Хотя на полуострове у него осталась вся родня, он решил служить в Украине.

«Но теперь, после исчезновения Одессой поползли слухи, а не вернулся ли он вдруг домой в оккупированный Крым. И не прихватил ли с собой ценный информационный багаж, к которому имел доступ в штабе?», - обращают внимание журналисты.

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