У п'ятницю 11 червня Одеса і область як і раніше будуть в полоні негоди

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, небо над Одесою буде ясним до обіду, а після затягнеться грозовими хмарами і піде короткочасний дощ, передає Politeka.net

В Одесі трохи похолодає. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від 16 до 23 градусів вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний, зі швидкістю до 4 метрів в секунду.

Море на одеському узбережжі залишиться спокійним. Хвилі піднімуться до 0,1 - 0,2 метра у висоту. Температура морської води прогріється до + 19 градусів.

Раніше ми повідомляли, передмістя Одеси вже встигло засипати градом.

За словами очевидців, у Фонтанці, що під Одесою, буквально за кілька хвилин погода змінилася-з неба рясно посипав град.

Також повідомлялося, після дощу в Одесі багато городян могли спостерігати красиву подвійну веселку. Фото і відео унікального оптичного явища викладали в соцмережах. Особливо яскраво виглядала веселка в Гідропорту. "Немає слів... неймовірна краса", " Фантастично! Супер!» ,- пишуть очевидці.

Нагадаємо, що стихія з новою силою пошарпала Одесу, місто засипало градом: відео

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