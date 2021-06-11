В пятницу 11 июня Одесса и область по-прежнему будут в плену непогоды

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, небо над Одессой будет ясным до обеда, а после затянется грозовыми тучами и пойдет кратковременный дождь, передает Politeka.net

В Одессе немного похолодает. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от 16 до 23 градусов выше нуля. Ветер обещают северо-западный, со скоростью до 4 метров в секунду.

Море на одесском побережье останется спокойным. Волны поднимутся до 0,1-0,2 метра в высоту. Температура морской воды прогреется до +19 градусов.

Ранее мы сообщали, пригород Одессы уже успело засыпать градом.

По словам очевидцев, в Фонтанке, что под Одессой, буквально за несколько минут погода переменилась – с неба обильно посыпал град.

Также сообщалось, после дождя в Одессе многие горожане могли наблюдать красивую двойную радугу. Фото и видео уникального оптического явления выкладывали в соцсетях. Особенно ярко выглядела радуга в Гидропорту. «Нет слов… Невероятная красота», «Фантастично! Супер!», — пишут очевидцы.

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