Жінка з Одеси відвезла 4-річного хлопчика в інше місто і кинула одного

Так, на автовокзалі в Херсоні небайдужі люди звернули увагу на маленького хлопчика з синцями, який сидів і плакав. Він був без супроводу дорослих. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net.

Поліцейським малюк зумів повідомити тільки своє ім'я, а також сказав, що його била «мама» і що він хоче до дідуся.

Як з'ясувалося пізніше, батько 4-річної дитини військовий і зараз служить в Маріуполі. Мати хлопчика померла, і чоловік залишив свого сина 23-річній співмешканці, з якою проживав в Одеській області і називав її «мамою». Мачуха посварилася з чоловіком і сказала, що відвезе дитину до бабусі і дідуся. Але замість цього відвезла 4-річну дитину з Одеси в Херсон і кинула на автовокзалі.

Камери відеоспостереження зняли, як вона разом з хлопчиком приїжджає на рейсовому автобусі, а потім одна їде в зворотному напрямку. Судячи з кадрів, жінка вагітна.

Після розголосу вдалося знайти бабусю і дідуся дитини, вони проживають в Миколаївській області. Літня пара була шокована ситуацією. На даний момент вони вже забрали дитину. Після інциденту з дитиною батько терміново виїхав додому.

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