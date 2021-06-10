Відео з верблюдом в Одеському зоопарку наробило не мало шуму в соцмережах

Так, один з одеситів при відвідуванні звіринця відобразив на камеру телефону тварину, яка нерухомо лежить із закритими очима і за його словами «ледве дихає».

Відео він розмістив в одному телеграм-каналів, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Біда з верблюдом в зоопарку, але начебто дихає», - написав він.

Користувачі тут же почали будувати здогади, що не так з твариною, проте директор Одеського зоопарку Юрій Бєляков поспішив заспокоїти всіх, повідомивши, що з верблюдицею Гердою все в порядку, вона просто спить.

А зовнішній вигляд тварини пояснюється линянням. Про це директор написав у себе в Фейсбук .

"Ось та сама верблюдиця Герда, яка вчора своїм безтурботним сном ввела в оману мережі і викликала переполох. З нею все гаразд. Верблюди люблять так спати, лежачи на боці", - повідомив він.

"Що стосується линьки-вона протікає бурхливо, це природна, нормальна линька здорової тварини. Мене часто запитують, чому ми не вичісуємо наших линяють вихованців. Ми не приручаємо і не дресируємо звірів, вони залишаються дикими, ми ж не цирк. Линька проходить природним шляхом, і це добре», - написав Юрій Бєляков.

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