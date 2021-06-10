Видео с верблюдом в одесском зоопарке наделало не мало шума в соцсетях

Так, один из одесситов при посещении зверинца запечатлел на камеру телефона животное, которое неподвижно лежит с закрытыми глазами и по его словам «еле дышит».

Видео он разместил в одном телеграм-каналов, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Беда с верблюдом в зоопарке, но вроде дышит», - написал он.

Пользователи тут же принялись строить догадки, что не так с животным, однако директор одесского зоопарка Юрий Беляков поспешил успокоить всех, сообщив, что с верблюдицей Гердой всё в порядке, она просто спит.

А внешний вид животного объясняется линькой. Об этом директор написал у себя в Фейсбук .

«Вот та самая верблюдица Герда, которая вчера своим безмятежным сном ввела в заблуждение сети и вызвала переполох. С ней все в порядке. Верблюды любят так спать, лежа на боку", - сообщил он.

"Что касается линьки - она протекает бурно, это естественная, нормальная линька здорового животного. Меня часто спрашивают, почему мы не вычесываем наших линяющих питомцев. Мы не приручаем и не дрессируем зверей, они остаются дикими, мы ведь не цирк. Линька проходит естественным путем, и это хорошо», - написал Юрий Беляков.

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