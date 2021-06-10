Невідомі люди підпалили червоно - чорний прапор у центрі Одеси

Подія мала місце в ніч з 9 на 10 червня, пишуть місцеві ЗМІ .

Прапор встановлено на перетині вулиць Дерибасівська та Преображенська. На прапорі прикріплена фотографія в чорній рамці десятника "Правого сектора" Ігоря Іванова, який став першою жертвою подій 2 травня в Одесі.

Поліція вже почала пошуки паліїв. Зараз проглядаються, записи з камер відеоспостереження, яких досить багато в центрі Одеси.

Нагадаємо, що в цьому місці встановлено своєрідний пам'ятник активісту одеського «Правого сектора» Ігорю Іванову, який був застрелений на розі Дерибасівської і Преображенської, євромайданівцю Андрію Бірюкову, загиблому в провулку Віце-Адмірала Жукова.

Раніше ми писали, россіяни заради відпочинку в Одесі вирішили переступити закон.

Так, двоє чоловіків 38 і 40 років незаконно перепливли прикордонну річку Ворсклу, проте недалеко від кордону їх затримав прикордонний патруль.

У іноземців з собою було водійське посвідчення і рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися до Одеси, щоб відпочити на Чорному морі. Обрали незаконний шлях у зв'язку з дією карантину.

Нагадаємо, що в Одесі банкомат видав клієнтці фальшиві гроші: що кажуть у Приватбанку

Як повідомляла Politeka, в Одесі молодий робітник зірвався з висоти 8-го поверху, кадри НП: медики рятують йому життя

Також Politeka писала, що маршрутка влетіла в бензовоз на трасі Київ-Одеса: перші кадри масштабної аварії