Неизвестные люди подожгли красно-черный флаг в центре Одессы

Происшествие имело место в ночь с 9 на 10 июня, пишут местные СМИ .

Флаг установлен на пересечении улиц Дерибасовская и Преображенская. На флаге прикреплена фотография в черной рамке десятника "Правого сектора" Игоря Иванова, который стал первой жертвой событий 2 мая в Одессе.

Полиция уже начала поиски поджигателей. Сейчас просматриваются, записи с камер видеонаблюдения, которых достаточно много в центре Одессы.

Напомним, что в этом месте установлен своеобразный памятник активисту одесского «Правого сектора» Игорю Иванову, который был застрелен на углу Дерибасовской и Преображенской, евромайдановцу Андрею Бирюкову, погибшему в переулке Вице-адмирала Жукова.

Ранее мы писали, россияне ради отдыха в Одессе решили преступить закон.

Так, двое мужчин 38 и 40 лет незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу, однако недалеко от границы их задержал пограничный патруль.

У иностранцев с собой было водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали правоохранителям, что намеревались добраться в Одессу, чтобы отдохнуть на Черном море. Выбрали незаконный путь в связи с действием карантина.

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