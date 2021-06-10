Неизвестные люди подожгли красно-черный флаг в центре Одессы
Происшествие имело место в ночь с 9 на 10 июня, пишут местные
Флаг установлен на пересечении улиц Дерибасовская и Преображенская. На флаге прикреплена фотография в черной рамке десятника "Правого сектора" Игоря Иванова, который стал первой жертвой событий 2 мая в Одессе.
Полиция уже начала поиски поджигателей. Сейчас просматриваются, записи с камер видеонаблюдения, которых достаточно много в центре Одессы.
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Напомним, что в этом месте установлен своеобразный памятник активисту одесского «Правого сектора» Игорю Иванову, который был застрелен на углу Дерибасовской и Преображенской, евромайдановцу Андрею Бирюкову, погибшему в переулке Вице-адмирала Жукова.
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