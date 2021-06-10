В Одесі на ринках вже почали продавати молоду кукурудзу, однак за захмарною ціною

Так, у місцевих телеграм-каналах з'явилася фотографія з Нового ринку в Одесі, на якому видно розцінки на кукурудзу, передає Politeka.net.

Качан цієї рослини коштує 50 гривень.

У телеграм-каналі жартівливо почали називати ці ласощі золотим.

"На зміну "діамантовій" черешні по 500 грн за кг на Новому ринку почали продавати «золоту» кукурудзу по 50 грн за штуку", - йдеться в публікації.

До слова, якщо один качан кукурудзи важить приблизно 460 грам, то за кіло кукурудзи доведеться викласти більше ста гривень.

На цьому ж ринку продають черешню за нечуваною ціною - 500 гривень за кіло.

Одесити спантеличені такою високою вартістю, вони пропонують не купувати зараз, а почекати пару тижнів, коли ціна на кукурудзу впаде.

"Ну нехай продають, через тиждень в три рази дешевше буде, кому треба той купить»,

"Невже є покупці?»,

"Пффф, в порівнянні з черешнею, це ще дешево",

"Вона золота?", "Цього року все сезонне з захмарними цінами", - пишуть в мережі.

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