В Одессе на рынках уже начали продавать молодую кукурузу, однако по заоблачной цене

Так, в местных телеграм-каналах появилась фотография с Нового рынка в Одессе, на котором видны расценки на кукурузу, передает Politeka.net.

Качан этого растения стоит 50 гривен.

В телеграм-канале шутливо начали называть это лакомство золотым.

«На смену «бриллиантовой» черешне по 500 грн за кг на Новом рынке начали продавать «золотую» кукурузу по 50 грн за штуку», - говорится в публикации.

К слову, если один качан кукурузы весит приблизительно 460 грамм, то за кило кукурузы придется выложить больше ста гривен.

На этом же рынке продают черешню по баснословной цене - 500 гривен за кило.

Одесситы озадачены такой высокой стоимостью, они предлагают не покупать сейчас, а подождать пару недель, когда цена на кукурузу упадет.

«Ну пусть продают, через неделю в три раза дешевле будет, кому надо тот купит»,

«Неужели есть покупатели?»,

"Пффф, в сравнении с черешней, это ещё дёшево",

"Она золотая?", "В этом году все сезонное с заоблачными ценами", - пишут в сети.

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