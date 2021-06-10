В Одессе на рынках уже начали продавать молодую кукурузу, однако по заоблачной цене
Так, в местных телеграм-каналах появилась фотография с Нового рынка в Одессе, на котором видны расценки на кукурузу, передает Politeka.net.
Качан этого растения стоит 50 гривен.
В телеграм-канале шутливо начали называть это лакомство золотым.
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«На смену «бриллиантовой» черешне по 500 грн за кг на Новом рынке начали продавать «золотую» кукурузу по 50 грн за штуку», - говорится в публикации.
К слову, если один качан кукурузы весит приблизительно 460 грамм, то за кило кукурузы придется выложить больше ста гривен.
На этом же рынке продают черешню по баснословной цене - 500 гривен за кило.
Одесситы озадачены такой высокой стоимостью, они предлагают не покупать сейчас, а подождать пару недель, когда цена на кукурузу упадет.
«Ну пусть продают, через неделю в три раза дешевле будет, кому надо тот купит»,
«Неужели есть покупатели?»,
"Пффф, в сравнении с черешней, это ещё дёшево",
"Она золотая?", "В этом году все сезонное с заоблачными ценами", - пишут в сети.
Напомним, в Украине подорожали продукты. Больше всего увеличилась стоимость подсолнечного масла, хлеба и круп.
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