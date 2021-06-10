Чого очікувати від майбутнього четверга?

Циклону ще на кілька днів затримається в Одеській області, звичайно ж, разом з дощами і грозами

Про те, яка погода чекає одеситів у четвер, 10 червня повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net .

За прогнозами, у всій в Одеській області може випасти велика кількість опадів. Також варто підготуватися до Грозів і граду.

Погода істотно зміниться в другій половині.

Вранці температура повітря складе від 14 до 16°С тепла, але вже ближче до обіду відмітка на термометрі підніметься до 23-25°С.

Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура морської води складе 18-19°С.

В області, за прогнозами синоптиків, вдень буде місцями короткочасний дощ і гроза.

Вранці температура повітря становитиме 11-16°С, вдень — 21-26°С.

Море на одеському узбережжі залишиться спокійним. Хвилі будуть в межах 0,1 - 0,2 метра у висоту. Вода стала ще трохи тепліше. Її температура склала + 19 градусів.

Раніше ми повідомляли, пригород Одеси вже встигло засипати градом.

Про примхи погоди розповіли місцеві жителі і показали кадри «градопаду» у Фонтанці.

За словами очевидців, буквально за кілька хвилин погода змінилася – з неба рясно посипав град.

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