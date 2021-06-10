Чего ожидать от грядущего четверга?

Циклону еще на несколько дней задержится в Одесской области, конечно же, вместе с дождями и грозами

О том, какая погода ждет одесситов в четверг, 10 июня сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net .

По прогнозам, во всей во Одесской области может выпасть большое количество осадков. Также стоит подготовиться к грозам и граду.

Погода существенно изменится во второй половине.

Утром температура воздуха составит от 14 до 16°С тепла, но уже ближе к обеду отметка на термометре поднимется до 23-25°С.

Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура морской воды составит 18-19°С.

В области, по прогнозам синоптиков, днем будет местами кратковременный дождь и гроза.

Утром температура воздуха составит 11-16°С, днем — 21-26°С.

Море на одесском побережье останется спокойным. Волны будут в приделах 0,1-0,2 метра в высоту. Вода стала еще немного теплее. Ее температура составила +19 градусов.

Ранее мы сообщали, пригород Одессы уже успело засыпать градом.

О капризах погоды рассказали местные жители и показали кадры «градопада» в Фонтанке.

По словам очевидцев, буквально за несколько минут погода переменилась – с неба обильно посыпал град.

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