Водій на позашляховику збив 10-річну дитину на пішохідному переході
Аварія сталася 8 червня на перехресті вулиць Семінарська і Середньофонтанська, коли дівчинка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net.
Як стало відомо, 10-ти річна дівчинка отримала травми і медики по швидкій відвезли її в лікарню.
Водій на авто Range Rover збив дитину, коли повертав з вул. Середньофонтанська ліворуч.
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Раніше ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса бензовоз зіткнувся з маршруткою.
Масштабна аварія сталася вранці на 35 км автодороги біля повороту на село Калинівка. Там вантажівка MAN зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
Також ми писали, в Рені Одеської області на території готелю розстріляли чоловіка.
Вбивство було замовним.
Зокрема, 7 червня близько 16:00 в готелі «Парма» стріляли в якогось Василя Паніогло, який був кримінальним авторитетом і людиною наркобарона Олега Попеску на прізвисько румун.
Кримінальний авторитет помер у лікарні, куди його доставили з готелю. У нього були несумісні з життям вогнепальні поранення грудної клітини та голови. Загиблий також був відомий на прізвисько "Паня".
Нагадаємо, що в Одесі банкомат видав клієнтці фальшиві гроші: що кажуть у Приватбанку
Як повідомляла Politeka, в Одесі молодий робітник зірвався з висоти 8-го поверху, кадри НП: медики рятують йому життя
Також Politeka писала, що маршрутка влетіла в бензовоз на трасі Київ-Одеса: перші кадри масштабної аварії