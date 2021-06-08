Водій на позашляховику збив 10-річну дитину на пішохідному переході

Аварія сталася 8 червня на перехресті вулиць Семінарська і Середньофонтанська, коли дівчинка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net.

Як стало відомо, 10-ти річна дівчинка отримала травми і медики по швидкій відвезли її в лікарню.

Водій на авто Range Rover збив дитину, коли повертав з вул. Середньофонтанська ліворуч.

Раніше ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса бензовоз зіткнувся з маршруткою.

Масштабна аварія сталася вранці на 35 км автодороги біля повороту на село Калинівка. Там вантажівка MAN зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Також ми писали, в Рені Одеської області на території готелю розстріляли чоловіка.

Вбивство було замовним.

Зокрема, 7 червня близько 16:00 в готелі «Парма» стріляли в якогось Василя Паніогло, який був кримінальним авторитетом і людиною наркобарона Олега Попеску на прізвисько румун.

Кримінальний авторитет помер у лікарні, куди його доставили з готелю. У нього були несумісні з життям вогнепальні поранення грудної клітини та голови. Загиблий також був відомий на прізвисько "Паня".

Нагадаємо, що в Одесі банкомат видав клієнтці фальшиві гроші: що кажуть у Приватбанку

Як повідомляла Politeka, в Одесі молодий робітник зірвався з висоти 8-го поверху, кадри НП: медики рятують йому життя

Також Politeka писала, що маршрутка влетіла в бензовоз на трасі Київ-Одеса: перші кадри масштабної аварії