Водитель на внедорожнике сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе

Авария произошла 8 июня на перекрестке улиц Семинарская и Среднефонтанская, когда девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net.

Как стало известно, 10-ти летняя девочка получила травмы и медики по скорой отвезли ее в больницу.

Водитель на авто Range Rover сбил ребенка, когда поворачивал с ул. Среднефонтанская налево.

Ранее мы сообщали, на трассе Киев-Одесса бензовоз столкнулся с маршруткой.

Масштабная авария произошла утром на 35 км автодороги возле поворота на село Калиновка. Там грузовик MAN столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.

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Убийство было заказным.

В частности, 7 июня около 16:00 в отеле «Парма» стреляли в некого Василия Паниогло, который был криминильным авторитетом и человеком наркобарона Олега Попеску по кличке Румын.

Криминальный авторитет скончался в больнице, куда его доставили из гостиницы. У него были несовместимые с жизнью огнестрельные ранения грудной клетки и головы. Погибший также был известен по кличке "Паня".

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