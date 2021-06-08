Стали відомі нові подробиці масового отруєння дітей у літньому таборі під Одесою, за справу також взялася поліція

НП зафіксували в таборі "Green Рагк" в курортному селищі Сергіївка, передає Politeka.net.

Раніше повідомлялося, що шістьох дітей у віці від 8 до 10 років госпіталізували в інфекційну лікарню з гострим отруєнням і кишковою інфекцією.

Однак надалі з'ясувалося, що постраждалих було не 6 осіб, а 31.

Як повідомили в прес-службі Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, всього за період з 2 по 7 червня отруїлися 30 дітей і один медпрацівник установи.

В цілому в таборі перебувало 140 дітей і 31 дорослий.

Харчування здійснювалося на харчоблоці закладу.

З метою виявлення джерела та факторів передачі інфекції проведено обстеження зовнішнього середовища табору, хворих та контактних осіб.протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Призначено експертизи відібраних проб води, їжі; зроблено змиви з обладнання їдальні.

Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини події.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що стихія з новою силою пошарпала Одесу, місто засипало градом: відео

Як повідомляла Politeka, Одесу знову заллє дощами з потеплінням до + 26: якою буде погода на тижні

Також Politeka писала, що стихія розбушується в Одесі: синоптики попередили, що принесе Чорноморський циклон