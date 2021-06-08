Одесити протестують у центрі міста, вони перекрили дорогу

Мітинг влаштували у вівторок, 8 червня. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net.

Мешканці кварталу, на якому розташована друкарня Фесенка та Кінотеатр Короленка, перекрили вулицю, виступаючи проти знесення цих пам'ятників.

Вони побоюються, що знесення будівель, що йдуть вглиб кварталу, призведе до обвалення сусідніх житлових будинків.

В руках люди тримають плакати: "вандали руйнують квартали«,» Врятуємо історію Одеси«,» поліція слуга простору «і» ми проти руйнування пам'ятників" і т. д.

На місці чергувала поліція, автомобілі розгортали в об'їзд. Мікрорайон скувала велика пробка. Але зараз акція закінчилася, вона тривала близько 20 хвилин.

Раніше ми повідомляли, що циклон, який повис над Одеською областю, принесе нову порцію опадів в Одесу.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, небо над Одесою буде ясним до обіду, а в другій половині дня погода зміниться – піде проливний дощ з грозою.

Температура повітря очікується досить високою. Вдень стовпчики термометра покажуть максимально + 25 + 26 градусів.

Вітер обіцяють північно-західний, до 4 метрів в секунду.

Синоптики попередили, що через грозу в Одеській області синоптики оголосили штормове попередження – і рівень небезпеки (жовтий).

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