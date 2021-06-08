На одеському пляжі водолази провели навчання з порятунку людини

Це сталося рано вранці у вівторок, 8 червня на пляжі Ланжерон, пишуть місцеві ЗМІ .

Водолази відпрацювали прийоми порятунку людини, яка на великій швидкості впала з водного скутера.

«Відпрацьовували прийоми, коли людина падає зі скутера. Як правило, це відбувається на великій швидкості. Людина, падаючи, може навіть розірвати жилет і не зможе самостійно залізти на скутер, втрачає свідомість при падінні на швидкості 80 км/ч.ми сьогодні продемонстрували, як піднімається людина і доставляється на берег», — повідомив начальник рятувально-водолазної служби.

Раніше ми повідомляли, що циклон, який повис над Одеською областю, принесе нову порцію опадів в Одесу.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, небо над Одесою буде ясним до обіду, а в другій половині дня погода зміниться – піде проливний дощ з грозою.

Температура повітря очікується досить високою. Вдень стовпчики термометра покажуть максимально + 25 + 26 градусів.

Вітер обіцяють північно-західний, до 4 метрів в секунду.

Синоптики попередили, що через грозу в Одеській області синоптики оголосили штормове попередження – і рівень небезпеки (жовтий).

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