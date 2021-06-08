На одесском пляже водолазы провели учения по спасению человека
Это произошло рано утром во вторник, 8 июня на пляже Ланжерон, пишут местные
Водолазы отработали приемы спасения человека, который на большой скорости упал с водного скутера.
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«Отрабатывали приемы, когда человек падает со скутера. Как правило, это происходит на большой скорости. Человек, падая, может даже разорвать жилет и не сможет самостоятельно залезть на скутер, теряет сознание при падении на скорости 80 км/ч. Мы сегодня продемонстрировали, как поднимается человек и доставляется на берег», — сообщил начальник спасательно-водолазной службы.
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