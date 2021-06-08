На одесском пляже водолазы провели учения по спасению человека

Это произошло рано утром во вторник, 8 июня на пляже Ланжерон, пишут местные СМИ .

Водолазы отработали приемы спасения человека, который на большой скорости упал с водного скутера.

«Отрабатывали приемы, когда человек падает со скутера. Как правило, это происходит на большой скорости. Человек, падая, может даже разорвать жилет и не сможет самостоятельно залезть на скутер, теряет сознание при падении на скорости 80 км/ч. Мы сегодня продемонстрировали, как поднимается человек и доставляется на берег», — сообщил начальник спасательно-водолазной службы.

Ранее мы сообщали, что циклон, который повис над Одесской областью, принесет новую порцию осадков в Одессу.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, небо над Одессой будет ясным до обеда, а во второй половине дня погода поменяется – пойдет проливной дождь с грозой.

Температура воздуха ожидается достаточно высокой. Днем столбики термометра покажут максимально +25+26 градусов.

Ветер обещают северо-западный, до 4 метров в секунду.

Синоптики предупредили, что из-за грозы в Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности (желтый).

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