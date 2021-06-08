В Одесі викрили молоду парочку, яка поширювала наркотичні речовини

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес - службу ГУНП в Одеській області.

Так, поліцейські виявили у 17-річної дівчини та її 22-річного хлопця більше 50-ти згортків із забороненою речовиною, імовірно канабісом.

Всі пакетики правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до ЄРДР.

У поліції попередили, що незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Не так давно ми повідомляли, на Грецькій приїжджий з Херсонської області пограбував одеситку.

Так, неповнолітній хлопець підбіг до жінки і вирвав у неї з рук сумку з грошима, телефоном та іншими речами. Це сталося вночі на вулиці Грецькій, що в самому центрі Одеси.

Поліцейські його затримали, але при ньому виявилися лише частина вкрадених речей.

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