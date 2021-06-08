В Одессе разоблачили молодую парочку, которая распространяла наркотические вещества

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Так, полицейские обнаружили у 17-летней девушки и ее 22-летнего парня более 50-ти свертков с запрещенным веществом, предположительно каннабисом.

Все пакетики правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в ЕРДР.

В полиции предупредили, что незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Не так давно мы сообщали, на Греческой приезжий из Херсонской области ограбил одесситку.

Так, несовершеннолетний парень подбежал к женщине и вырвал у нее из рук сумку с деньгами, телефоном и другими вещами. Это произошло ночью на улице Греческой, что в самом центре Одессы.

Полицейские его задержали, но при нем оказались лишь часть украденных вещей.

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