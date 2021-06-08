Передмістя Одеси вже встигло засипати градом

Про примхи погоди розповіли місцеві жителі в телеграм-канал "Одеса Інфо" і показали відео "градопаду" у Фонтанці, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, буквально за кілька хвилин погода змінилася – з неба рясно посипав град.

"Фонтанку засипає градом. А яка у вас погода⁉️ ",- наголошується в публікації.

Раніше ми повідомляли, що циклон, який повис над Одеською областю, принесе нову порцію опадів в Одесу.

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, небо над Одесою буде ясним до обіду, а в другій половині дня погода зміниться – піде проливний дощ з грозою.

Температура повітря очікується досить високою. Вдень стовпчики термометра покажуть максимально + 25 + 26 градусів.

Вітер обіцяють північно-західний, до 4 метрів в секунду.

Синоптики попередили, що через грозу в Одеській області синоптики оголосили штормове попередження – і рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, що стихія з новою силою пошарпала Одесу, місто засипало градом: відео

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