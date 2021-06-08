Пригород Одессы уже успело засыпать градом

О капризах погоды рассказали местные жители в телеграм-канал «Одесса Инфо» и показали видео «градопада» в Фонтанке, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, буквально за несколько минут погода переменилась – с неба обильно посыпал град.

«Фонтанку засыпает градом. А какая у вас погода⁉️»,- отмечается в публикации.

Ранее мы сообщали, что циклон, который повис над Одесской областью, принесет новую порцию осадков в Одессу.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, небо над Одессой будет ясным до обеда, а во второй половине дня погода поменяется – пойдет проливной дождь с грозой.

Температура воздуха ожидается достаточно высокой. Днем столбики термометра покажут максимально +25+26 градусов.

Ветер обещают северо-западный, до 4 метров в секунду.

Синоптики предупредили, что из-за грозы в Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности (желтый).

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