Одеситка отримала в банкоматі купюру в 500 гривень, на якій було написано "сувенір", в ПриватБанку вже відреагували на інцидент
В Одесі ПриватБанк опинився в центрі скандалу. Так, одеситка Марія тиша вирішила зняти гроші зі своєї картки в банкоматі, але отримала фальшивку, пристрій видав їй сувенірні 500 гривень, пише
Інцидент стався в терміналі на Ніжинській, 54. Дівчина поклала гроші в гаманець, а вже по приходу додому виявила несправжню купюру.
На гарячій лінії банку їй запропонували написати заяву на повернення, проте попередили, що ситуація нестандартна і довести, що ця купюра дійсно з банкомату, буде складно.
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Одеситка дивується, як така банкнота могла потрапити в банкомат - мало того, що вона зроблена з іншого паперу, так гроші ще й відрізняються за розміром.
На ситуацію відреагували представники "Приватбанку".
Вони каже, що сувенірні, фальшиві, зношені або пошкоджені купюри не можуть потрапити в банкомати або термінали самообслуговування банку.
Як пояснила представник банку, це абсолютно технічно неможливо. Вся готівка, перш ніж потрапити в банкомат, проходить кілька ступенів перевірки в касах перерахунку банку. Повторну перевірку Готівка проходить перед попаданням в спеціальні касети, якими комплектуються банкомати. Сортувальні машини визначають справжність купюр, зношеність або пошкодженість, банкноти, виведені з обороту з дефектами виробника. Всі гроші перераховуються касирами каси перерахунку, впорядковуються і закладаються в касети, які пломбуються. Потім фахівці вставляють ці касети в банкомати. Отже, в банку припускають, що дівчина щось наплутала. Незважаючи на це, в банку обіцяють провести перевірку інциденту.
Отже, в банку припускають, що дівчина щось наплутала.
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