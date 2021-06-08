Одеситка отримала в банкоматі купюру в 500 гривень, на якій було написано "сувенір", в ПриватБанку вже відреагували на інцидент

В Одесі ПриватБанк опинився в центрі скандалу. Так, одеситка Марія тиша вирішила зняти гроші зі своєї картки в банкоматі, але отримала фальшивку, пристрій видав їй сувенірні 500 гривень, пише Думська.

Інцидент стався в терміналі на Ніжинській, 54. Дівчина поклала гроші в гаманець, а вже по приходу додому виявила несправжню купюру.

На гарячій лінії банку їй запропонували написати заяву на повернення, проте попередили, що ситуація нестандартна і довести, що ця купюра дійсно з банкомату, буде складно.

Одеситка дивується, як така банкнота могла потрапити в банкомат - мало того, що вона зроблена з іншого паперу, так гроші ще й відрізняються за розміром.

На ситуацію відреагували представники "Приватбанку".

Вони каже, що сувенірні, фальшиві, зношені або пошкоджені купюри не можуть потрапити в банкомати або термінали самообслуговування банку.