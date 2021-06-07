Синоптики оголосили штормове попередження по всій Одеській області

Так, на сьогодні і завтра 7 і 8 червня Регіон накриє негода.

У Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів повідомляють про дощі, грози і посилення північно-західного вітру до 7-12 метрів в секунду. Такі погодні умови відповідають першому рівень небезпеки( жовтому), передає Politeka.net.

При цьому температура повітря вдень прогріється до + 23+25 градусів, вночі впаде до + 14 + 16.

Вода в морі потеплішає до + 16 + 17 градусів.

Раніше ми повідомляли, в Одесу перемістився новий циклон з північного заходу.

Це означає, що місто майже весь тиждень буде в зоні дощів, місцями з грозами, проте опади варто чекати після обіду. Також температура на градусниках впевнено поповзе вгору.

У вівторок, 8 червня за прогнозами синоптиків, опади посиляться. У другій половині дня варто очікувати зливи з грозою. Слабкий вітер продовжить дути з північного заходу.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 °С тепла, вдень буде близько 21-26 °С вище нуля.

Нагадаємо, що на вихідних в Одесі місцями пройшла злива з градом.

Найбільше дісталося жителям району Черемушок.

Нагадаємо, що стихія з новою силою пошарпала Одесу, місто засипало градом: відео

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