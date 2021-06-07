Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Одесской области

Так, на сегодня и завтра 7 и 8 июня регион накроет непогода.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщают о дожди, грозы и усиление северо-западного ветра до 7-12 метров в секунду. Такие погодные условия соответствуют первому уровень опасности (желтому), передает Politeka.net.

При этом температура воздуха днем прогреется до + 23 +25 градусов, ночью упадет до+14 + 16.

Вода в море потеплеет до + 16 + 17 градусов.

Ранее мы сообщали, в Одессу переместился новый циклон с северо-запада.

Это означает, что город почти всю неделю будет в зоне дождей, местами с грозами, однако осадки стоит ждать после обеда. Также температура на градусниках уверенно поползет вверх.

Во вторник, 8 июня по прогнозам синоптиков, осадки усилятся. Во второй половине дня стоит ожидать ливня с грозой. Слабый ветер продолжит дуть с северо-запада.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 °С тепла, днем будет около 21-26 °С выше нуля.

Напомним, что на выходных в Одессе местами прошел ливень с градом.

Больше всего досталось жителям района Черемушек.

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