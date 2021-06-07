В Одесі на селищі Котовського молодий хлопець зірвався з висотки і при падінні залишився живий

НП сталася в понеділок, 7 червня на проспекті Добровольського, 83. Про це повідомляють очевидці в Telegram-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net.

За попередньою інформацією, 23-річний хлопець впав приблизно з восьмого поверху багатоповерхового будинку.

«Почула стукіт сильний, другий хлопець втік, вирішила підійти, а він лежить. Прийшов роботодавець, у нього запитали: з якого поверху впав?, він сказав з 3, але на відео видно, що на третьому нічого і не планували робити, впав хлопець з 8 поверху і залишився живий, це диво», - розповіли очевидці.

На місці працювала швидка. Про стан потерпілого не повідомляється, його забрали в лікарню.

До цього ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського загинув чоловік, випавши з вікна багатоповерхівки.

Бездиханне тіло виявили на вулиці Кримській, 70, біля першого під'їзду.

Трагічний інцидент трапився вдень на вихідних.

За словами очевидців, чоловік випав з вікна висотки. Отримані ним при падінні травми виявилися не сумісні з життям.

Поки не відомо, вистрибнув він навмисно або ж це випадковість. Обставини належить з'ясувати правоохоронцям.

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