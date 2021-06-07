Тепер йому світить до 4 років в'язниці

На Грецькій приїжджий з Херсонської області пограбував одеситку

Детальніше про це розповіли в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, неповнолітній хлопець підбіг до жінки і вирвав у неї з рук сумку з грошима, телефоном та іншими речами. Це сталося вночі на вулиці Грецькій, що в самому центрі Одеси.

Поліцейські його затримали, але при ньому виявилися лише частина вкрадених речей.

За пограбування 17-річному хлопцеві загрожує штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до 4-х років.

Раніше ми повідомляли, в Одесі підліток вирішив збагачуватися за рахунок інших дітей.

Так, на дитячому майданчику на вулиці Небесної Сотні 13-річний зловмисник зав'язав розмову з 11-річним хлопчиком, у якого був велосипед. А потім просто сів на нього і поїхав.

Батьки дитини, не гаючи часу подзвонили в поліцію і повідомили про крадіжку.

Правоохоронцям знадобилося кілька днів, щоб знайти викрадача велосипеда. Захований на горищі однієї з багатоповерхівок транспорт вони вилучили і повернули власнику.

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