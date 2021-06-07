В одеському дельфінарії відреагували на інцидент з хлопчиком, якого вкусив за руку дельфін

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу закладу.

"Завжди перед кожною виставою багаторазово звучить аудіо-оголошення:» суворо заборонено: підходити близько до бортика басейну, опускати у воду руки", - кажуть співробітники дельфінарію.

Вони зазначили, що ситуації, яка сталася на відео, це аудіо-оголошення прозвучало 4 рази.

Перед подією хлопчик махав дельфіну закритою долонькою. Такий жест тварина сприйняла, як заклик отримати ласощі. Коли дитина простягнула руку до дельфіна, той подумав, що йому простягають рибку і спробував її схопити.

«На відео видно, що дельфін має намір не кусав хлопчика, він просто хотів вихопити "ласощі" з руки, а дитина інстинктивно відсмикнув руку. Аналогічна ситуація може статися, якщо дражнити їжею собаку, коня або будь – яку іншу тварину», - пояснили в «Немо».

Крім того, там стверджують, що така ситуація за весь час роботи дельфінарію сталася вперше. Люди спілкуються з дельфінами тільки в присутності тренера.

Раніше ми повідомляли, мама хлопчика, якого вкусив Дельфін, обурена до межі.

"Всі поруч стояли, Дельфіни до кожного підпливали стрибали, пищали, але мого схопили за руку. Хоча інші прям обличчя підставляли, чіпали. Таблички висять тільки про те, щоб у воду нічого не кидали, про руки нічого. З ними плавають, фотографуються в кінці. Тому це не нормально, в будь-якому випадку.."- каже жінка.

Вона повідомила, що її дитину відвезли в лікарню, де йому наклали шви.

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