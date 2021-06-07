В одесском дельфинарии отреагировали на инцидент с мальчиком, которого укусил за руку дельфин
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой пресс-службу заведения.
«Всегда перед каждым представлением многократно звучит аудио-объявление: «Строго запрещено: подходить близко к бортику бассейна, опускать в воду руки», - говорят сотрудники дельфинария.
Они отметили, что ситуации, которая произошла на видео, это аудио-объявление прозвучало 4 раза.
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Перед происшествием мальчик махал дельфину закрытой ладошкой. Такой жест животное восприняло, как призыв получить лакомство. Когда ребенок протянул руку к дельфину, тот подумал, что ему протягивают рыбку и попытался ее схватить.
«На видео видно, что дельфин намерено не кусал мальчика, он просто хотел выхватить "лакомство" из руки, а ребенок инстинктивно отдернул руку. Аналогичная ситуация может произойти, если дразнить едой собаку, лошадь или любое другое животное», – объяснили в «Немо».
Кроме того, там утверждают, что такая ситуация за все время работы дельфинария произошла впервые. Люди общаются с дельфинами только в присутствии тренера.
Ранее мы сообщали, мама мальчика, которого укусил дельфин, возмущена до предела.
«Все рядом стояли, дельфины к каждому подплывали прыгали, пищали, но моего схватили за руку. Хотя другие прям лицо подставляли, трогали. Таблички висят только о том, чтобы в воду нечего не бросали, про руки нечего. С ними плавают, фотографируются в конце. Поэтому это не нормально, в любом случае..» — говорит женщина.
Она сообщила, что ее ребенка отвезли в больницу, где ему наложили швы.
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