В одесском дельфинарии отреагировали на инцидент с мальчиком, которого укусил за руку дельфин

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой пресс-службу заведения.

«Всегда перед каждым представлением многократно звучит аудио-объявление: «Строго запрещено: подходить близко к бортику бассейна, опускать в воду руки», - говорят сотрудники дельфинария.

Они отметили, что ситуации, которая произошла на видео, это аудио-объявление прозвучало 4 раза.

Перед происшествием мальчик махал дельфину закрытой ладошкой. Такой жест животное восприняло, как призыв получить лакомство. Когда ребенок протянул руку к дельфину, тот подумал, что ему протягивают рыбку и попытался ее схватить.

«На видео видно, что дельфин намерено не кусал мальчика, он просто хотел выхватить "лакомство" из руки, а ребенок инстинктивно отдернул руку. Аналогичная ситуация может произойти, если дразнить едой собаку, лошадь или любое другое животное», – объяснили в «Немо».

Кроме того, там утверждают, что такая ситуация за все время работы дельфинария произошла впервые. Люди общаются с дельфинами только в присутствии тренера.

Ранее мы сообщали, мама мальчика, которого укусил дельфин, возмущена до предела.

«Все рядом стояли, дельфины к каждому подплывали прыгали, пищали, но моего схватили за руку. Хотя другие прям лицо подставляли, трогали. Таблички висят только о том, чтобы в воду нечего не бросали, про руки нечего. С ними плавают, фотографируются в конце. Поэтому это не нормально, в любом случае..» — говорит женщина.

Она сообщила, что ее ребенка отвезли в больницу, где ему наложили швы.

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