До Одеси перемістився новий циклон з північного заходу

Це означає, що місто майже весь тиждень буде в зоні дощів, місцями з грозами, проте опади варто чекати після обіду. Також температура на градусниках впевнено поповзе вгору.

У понеділок, 7 червня, в Одесі прогнозується похмура погода з короткочасним дощем.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вдень 23-25°С. Температура морської води-15-16°С.по Одеській області мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря підніметься до + 26 С.

На автошляхах області видимість хороша.

У вівторок, 8 червня опади посиляться. У другій половині дня варто очікувати злива з грозою слабкий вітер продовжить дути з північного заходу.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 °С тепла, вдень буде близько 21-26 °С вище нуля.

У середу, 9 червня одеситів як і раніше чекає сонячний ранок і дощ після обіду. Можлива злива з грозою. Денна температура повітря залишиться без змін. Слабкий вітер продовжить дути з північного заходу.

У четвер і п'ятницю дощі так і не припиняться. Вітер північно-західний, з поривами до 5-10 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 11-16 °С тепла, вдень потеплішає до 21-26 °С зі знаком плюс.

Раніше ми повідомляли, що місцями в Одесі пройшла злива з градом.

Найбільше дісталося жителям району Черемушок.

До цього на вулиці Академіка Філатова прорвало трубу і затопило всю округу.

Всі будинки поблизу в Малиновському районі залишилися без води.

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