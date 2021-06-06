В Одесі з новою силою розгулялася негода

У неділю, 6 червня на місто обрушився не тільки дощ, а й град.

Відповідними кадрами діляться місцеві жителі в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомляють одесити, найбільше дісталося жителям Черьомушок-там випав град.

На оприлюднених кадрах видно, що дощ був дуже сильним, по дорогах текли річки води, а злива супроводжував град.

Тим часом синоптики повідомили, що в понеділок одеситів чекає мінлива хмарність з короткочасним дощем і грозою. На дорогах регіону буде хороша видимість.

Вітер північно-західний, з поривами до 5-10 метрів в секунду. Температура вночі буде 13-15 °С тепла, вдень - 23-25 °С зі знаком плюс. Температура води в морі-близько 15-16 °С вище нуля.

Вівторок і Середа в Одесі також будуть хмарними і дощовими. Можлива гроза. Вітер західний з поривами до 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 °С тепла, вдень буде близько 21-26 °С вище нуля.

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