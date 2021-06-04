На вихідних в Одесі прогнозують нестійку погоду, після невеликого перепочинку знову повернуться дощі

Як передає Politeka.net, прогнозом на суботу та неділю поділилися в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Так, у суботу, 5 червня протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами, проте обійдеться без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 12-14 °С, вдень 21-23 °С.

Температура морської води 15-16 °С.

По Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 10-15 °С, вдень 21-26 °С.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 6 червня в Одесі дощі чергуватимуться з проясненнями. Можлива гроза.

Підніметься північно-західний, пориви якого складуть 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15 °С, вдень градусники покажуть 19-24 °с.

Раніше ми повідомляли, в Одесі показали наслідки Чорноморського циклону, який встановив свій вплив над містом.

Так, на розі Фонтанської дороги і вулиці Костанді дерево впало на світлофор.

Ще одне дерево впало на автомобіль в одному з одеських дворів.

А біля будинку біля будинку №32 на Великій Арнаутській впала Біла акація і пошкодила фасад будівлі, який є пам'яткою архітектури.

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