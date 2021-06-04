На выходных в Одесе прогнозируют неустойчивую погоду, после небольшой передышки снова вернутся дожди
Как передает Politeka.net, прогнозом на субботу и воскресенье поделились в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Так, в субботу, 5 июня на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками, однако обойдется без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14 °С, днем 21-23 °С.
Температура морской воды 15-16 °С.
По Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15 °С, днем 21-26 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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В воскресенье, 6 июня в Одессе дожди будут чередоваться с прояснениями. Возможна гроза.
Поднимется северо-западный, порывы которого составят 9-14 м/с.
Температура ночью составит 10-15 °С, днем градусники покажут 19-24 °С.
Ранее мы сообщали, в Одессе показали последствия черноморского циклона, который установил свое влияние над городом.
Так, на углу Фонтанской дороги и улицы Костанди дерево упало на светофор.
Еще одно дерево упало на автомобиль в одном из одесских дворов.
А возле дома возле дома №32 на Большой Арнаутской рухнула белая акация и повредила фасад здания, который является памятником архитектуры.
Напомним, что ЧП с детьми произошло в летнем лагере под Одессой: началась срочная госпитализация
Как сообщала Politeka, вспышка опасной инфекции зафиксирована под Одессой: уже семь человек больнице
Также Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон