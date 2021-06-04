На выходных в Одесе прогнозируют неустойчивую погоду, после небольшой передышки снова вернутся дожди

Как передает Politeka.net, прогнозом на субботу и воскресенье поделились в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Так, в субботу, 5 июня на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками, однако обойдется без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-14 °С, днем ​​21-23 °С.

Температура морской воды 15-16 °С.

По Одесской области синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °С, днем ​​21-26 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 6 июня в Одессе дожди будут чередоваться с прояснениями. Возможна гроза.

Поднимется северо-западный, порывы которого составят 9-14 м/с.

Температура ночью составит 10-15 °С, днем ​​градусники покажут 19-24 °С.

Ранее мы сообщали, в Одессе показали последствия черноморского циклона, который установил свое влияние над городом.

Так, на углу Фонтанской дороги и улицы Костанди дерево упало на светофор.

Еще одно дерево упало на автомобиль в одном из одесских дворов.

А возле дома возле дома №32 на Большой Арнаутской рухнула белая акация и повредила фасад здания, который является памятником архитектуры.

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