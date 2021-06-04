Іноземець намагався вивезти з України тепловізори на півмільйона

Незаконну спробу припинили прикордонники Одеського загону, повідомляє прес-центр ДПСУ, передає Politeka.net

Так, близько півночі для проходження прикордонного контролю в чорноморський порт прибула вантажівка турецької реєстрації під управлінням громадянина Туреччини.

Іноземець прямував на виїзд з України.

Під час огляду вантажівки прикордонники виявили 5 тепловізійних прицілів, Зарядні пристрої до приладів нічного бачення, а також елементи живлення.

При цьому оптико-електронні прилади та аксесуари до них далекобійник ретельно приховав у спальному місці водія серед особистих речей.

У результаті тепловізорні Приціли вартістю 500 000 гривень вилучили прикордонники і переділи представникам митниці.

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