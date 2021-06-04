З приходом літа вулична їжа стала представляти особливу небезпеку
Так, стало відомо про спалах сальмонельозу, який зафіксували в Березівці Одеської області.
Як повідомила під час брифінгу,завідуюча відділом епідконтролю обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Потієнко там на лікарняному ліжку опинилися 7 осіб.
Всі постраждалі звинувачують у своєму захворюванні шаурму, кажуть, що їли її на вулиці напередодні.
Як в шаурмі виявилася сальмонела-ще не з'ясували.
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На сьогодні епідрозслідування триває-проводяться заходи щодо виявлення джерела інфекції.
До цього ми повідомляли про масове отруєння, яке сталося в літньому таборі під Одесою.
НП зафіксували в таборі "Green Рагк" в курортному селищі Сергіївка. Про це заявили під час брифінгу в ОДА, в п'ятницю, 4 червня.
Повідомляється, що шістьох дітей госпіталізували в інфекційну лікарню з гастроентероколітом.
Їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
Що стало причиною отруєння, поки не ясно. Для з'ясування подробиць на місце виїхали фахівці.
Ведеться епідрозслідування.
Раніше ми писали в деяких районах Одеської області знайшли хімічні забруднення в питній воді.
З'ясувалося, що вода поганої якості в селах Олексіївка, Маразліївка, розкішне і широке Білгород-Дністровського району, селищах Доброслав і Саврань, в Ананьєві, а також селі Оленівка Балтського району. У зазначений населених пунктах вона не відповідає нормам за санітарно-мікробіологічними показниками.
У той же час санітарно-хімічні показники води (24 проби) не відповідають вимогам в Сараті, селах Кулевча і Сергіївка Саратського району, Арцизі, селах Теплиця, Садове, Веселий Кут, Гай, Павлівка і Делень Арцизького району, а також у Вилковому і селі Приморське.
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