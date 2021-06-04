Масове отруєння дітей сталося в літньому таборі під Одесою
НП зафіксували в таборі "Green Рагк" в курортному селищі Сергіївка. Про це заявили під час брифінгу в ОДА, в п'ятницю, 4 червня, пишуть місцеві
Повідомляється, що шістьох дітей госпіталізували в інфекційну лікарню з гастроентероколітом.
Їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
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Що стало причиною отруєння, поки не ясно. Для з'ясування подробиць на місце виїхали фахівці.
Ведеться епідрозслідування.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області фахівці продовжують стежити за якістю питної води.
У містах і селах були проведені чергові дослідження води, і як з'ясувалося останні показали залишають бажати кращого.
Як повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ, було відібрано 118 проб на санітарно-мікробіологічні та 75 – на санітарно-хімічні показники.
З'ясувалося, що вода поганої якості в селах Олексіївка, Маразліївка, розкішне і широке Білгород-Дністровського району, селищах Доброслав і Саврань, в Ананьєві, а також селі Оленівка Балтського району. У зазначений населених пунктах вона не відповідає нормам за санітарно-мікробіологічними показниками.
У той же час санітарно-хімічні показники води (24 проби) не відповідають вимогам в Сараті, селах Кулевча і Сергіївка Саратського району, Арцизі, селах Теплиця, Садове, Веселий Кут, Гай, Павлівка і Делень Арцизького району, а також у Вилковому і селі Приморське.
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