Масове отруєння дітей сталося в літньому таборі під Одесою

НП зафіксували в таборі "Green Рагк" в курортному селищі Сергіївка. Про це заявили під час брифінгу в ОДА, в п'ятницю, 4 червня, пишуть місцеві ЗМІ .

Повідомляється, що шістьох дітей госпіталізували в інфекційну лікарню з гастроентероколітом.

Їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Що стало причиною отруєння, поки не ясно. Для з'ясування подробиць на місце виїхали фахівці.

Ведеться епідрозслідування.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області фахівці продовжують стежити за якістю питної води.

У містах і селах були проведені чергові дослідження води, і як з'ясувалося останні показали залишають бажати кращого.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ, було відібрано 118 проб на санітарно-мікробіологічні та 75 – на санітарно-хімічні показники.

З'ясувалося, що вода поганої якості в селах Олексіївка, Маразліївка, розкішне і широке Білгород-Дністровського району, селищах Доброслав і Саврань, в Ананьєві, а також селі Оленівка Балтського району. У зазначений населених пунктах вона не відповідає нормам за санітарно-мікробіологічними показниками.

У той же час санітарно-хімічні показники води (24 проби) не відповідають вимогам в Сараті, селах Кулевча і Сергіївка Саратського району, Арцизі, селах Теплиця, Садове, Веселий Кут, Гай, Павлівка і Делень Арцизького району, а також у Вилковому і селі Приморське.

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