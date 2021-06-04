Чоловік вже попався в руки копів

Чоловік по водостічній трубі пробрався в квартиру сусідки і виніс звідти всі цінності

Його по гарячих слідах спіймали в місті Ізмаїлі Одеської області, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Як розповіли в поліції, чоловік, знаючи графік роботи своєї сусідки, яка проживає поверхом вище, дочекався, коли вона піде і по металевій трубі переліз зі свого балкона в її квартиру. Опинившись всередині, зловмисник вкрав кілька золотих кілець на 6 тисяч гривень. А ще тисячу він викрав готівкою.

Повернувшись додому, жінка помітила пропажу і зателефонувала в поліцію.

Правоохоронці зазначають, що насамперед постукали у двері раніше судимого за крадіжку сусіда.

Зараз 31-річний чоловік затриманий, копи з'ясовують, чи не пограбував він схожим чином і інші квартири в Ізмаїлі. Також вони намагаються повернути жінці кільця, адже грабіжник вже продав їх і встиг витратити частину грошей.

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52-річна мешканка Одеського району звернулася до чергової частини відділу поліції із заявою про крадіжку. Вона повідомила, що з квартири зник телевізор.

Поліцейські припустили, що винним може бути хтось із близького оточення. В ході розслідування інформація підтвердилася. Викрадачем виявився 28-річний син потерпілої.

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