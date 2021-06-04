Мужчина по водосточной трубе пробрался в квартиру соседки и вынес оттуда все ценности

Его по горячим следам поймали в городе Измаиле Одесской области, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Как рассказали в полиции, мужчина, зная график работы своей соседик, проживающей этажом выше, дождался, когда она уйдет и по металлической трубе перелез со своего балкона в её квартиру. Оказавшись внутри, злоумышленник украл несколько золотых колец на 6 тысяч гривен. А ещё тысячу он похитил наличкой.

Вернувшись домой, женщина заметила пропажу и позвонила в полицию.

Правоохранители отмечают, что первым делом постучали в дверь ранее судимого за кражу соседа.

Сейчас 31-летний мужчина задержан, копы выясняют, не ограбил ли он похожим образом и другие квартиры в Измаиле. Также они пытаются вернуть женщине кольца, ведь грабитель уже продал их и успел потратить часть денег.

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52-летняя жительница Одесского района обратилась в дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже. Она сообщила, что из квартиры пропал телевизор.

Полицейские предположили, что виновным может быть кто-то из близкого окружения. В ходе расследования информация подтвердилась. Похитителем оказался 28-летний сын потерпевшей.

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