В Одесі показали наслідки Чорноморського циклону, який встановив свій вплив над містом
Кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали, а також одеські ЗМІ, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінці до кінця)
Початок літа в Одесі видався холодним і непогожим. Три дні Одесу заливало дощем і дув поривчастий вітер, який повалив дерева і порушив роботу світлофора.
Так, на розі Фонтанської дороги і вулиці Костанді дерево впало на світлофор.
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Через подію на цій ділянці було ускладнено рух. На місці працювала поліція.
Також ще одне дерево впало на автомобіль в одному з одеських дворів.
А біля будинку біля будинку №32 на Великій Арнаутській впала Біла акація і пошкодила фасад будівлі, який є пам'яткою-архітектури.
На кадрах видно, що частково пошкоджений балкон будинку.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Комунальники почали ліквідувати наслідки негоди.
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