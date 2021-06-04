В Одесі показали наслідки Чорноморського циклону, який встановив свій вплив над містом

Кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали, а також одеські ЗМІ, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінці до кінця)

Початок літа в Одесі видався холодним і непогожим. Три дні Одесу заливало дощем і дув поривчастий вітер, який повалив дерева і порушив роботу світлофора.

Так, на розі Фонтанської дороги і вулиці Костанді дерево впало на світлофор.

Через подію на цій ділянці було ускладнено рух. На місці працювала поліція.

Також ще одне дерево впало на автомобіль в одному з одеських дворів.

А біля будинку біля будинку №32 на Великій Арнаутській впала Біла акація і пошкодила фасад будівлі, який є пам'яткою-архітектури.

На кадрах видно, що частково пошкоджений балкон будинку.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Комунальники почали ліквідувати наслідки негоди.

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